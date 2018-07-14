Эксперт рассказал, о чем Трамп попросит Путина

РИА Новости

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в эфире НСН рассказал, какие вопросы Трамп задаст Путину и чего добьется в результате.

На встречу тет-а-тет Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 16 июля в Хельсинки, отведено чуть более трех часов. Это следует из расписания саммита, опубликованного в субботу. В документе говорится, что встреча президентов России и США начнется в 13.15 по московскому времени и закончится в 16.30. Сразу после этого российский лидер встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как отметил в эфире НСН ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич, отведенного времени на обсуждение наболевших вопросов может и не хватить. По словам эксперта, президенты России и США обсудят в Хельсинки весь спектр вопросом международной повестки, по которым есть как серьезные разногласия между нашими странами, так и точки соприкосновения.

«Если говорить об Украине, то серьезных подвижек не предвидится. США настаивают на продвижении своих интересов. Для американцев все, что происходило во время и после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, скорее, играет на руку. Это и режим санкций, причиной введения которых послужила ситуация в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ, это и использование Украины, как тарана против России в качестве источника постоянной нестабильности на южных границах РФ, это и выход Украины из практически всех организаций ЕАЭС. Поэтому США будут продолжать настаивать на тех действиях со стороны РФ, которые для нас абсолютно неприемлемы», - заявил собеседник агентства.

Что касается ситуации в Сирии, то там у США также есть свои интересы, говорит Олевич. В частности, Вашингтон заинтересован в уменьшении влияния Ирана в Сирии и других странах Ближнего Востока, и в потенциальном использовании России как своеобразного посредника в этом.

«США заинтересованы в том, чтобы Иран не был тем региональным игроком, которым стал за последние десятилетия. В рамках этих намерений Трамп может сделать определенные запросы, просить Путина о содействии на этом направлении. Но РФ имеет свои интересы в Сирии, к тому же у нее еще с 90-х годом сложились отношения стратегического партнерства с Тегераном. Иран преследует свою собственную суверенную внешнюю политику, в первую очередь в том, что касается ближневосточного региона. Иранские сухопутные силы и другие формирования сыграли важную роль в освобождении Сирии от радикальных террористов. Было бы наивно ожидать, что Иран после этого посчитает возможным вывести из Сирии все свои силы. Но определенные компромиссные решения и варианты можно обсуждать. И такое обсуждение, скорее всего, состоится в рамках встречи Путина и Трампа в Хельсинки», - уверен эксперт.

Еще одним важным вопросом станет денуклеаризация КНДР. Трампа волнует, что все договоренности, достигнутые в ходе его встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, северокорейская сторона понимает по-своему, а то соглашение, которое лидеры двух стран подписали, выдержано в очень обтекаемых формах.

«В рамках соглашения не прописано ни что конкретно понимается под денуклеаризацией, ни в какие сроки она должна быть завершена. В отношениях США и КНДР сейчас просматриваются и новые трудности. Это и критика со стороны Пхеньяна в адрес госсекретаря США Майка Помпео, и своеобразная тактика КНДР на переговорах с США уже после саммита в Сингапуре. Трамп, понимая, что у России, как и у Китая, есть определенные рычаги влияния на КНДР, будет просить содействия», - считает собеседник НСН.

Кроме того, будут обсуждаться такие темы, как цена на нефть. Последние месяцы Трамп жестко критиковал ОПЕК, требовал снижения цены на нефть. И теперь у американского лидера появилась возможность выступить с определенными предложениями в этом отношении к России, которая , являясь одним из игроков на рынке энергоносителей, играет существенную роль в ценообразовании.

«Для американского бизнеса и потребителя повышение цены на нефть имеет серьезные и весьма ощутимые последствия, и Трамп будет предпринимать какие-то действия, направленные на уменьшение стоимости энергоносителей. Но каких-то серьезных сделок в рамках это встречи в Хельсинки ожидать не следует. Ожидать каких-то серьезных соглашений не стоит. Будут договоренности локального характера по Сирии, энергоносителям. Но существенных перемен, меняющих правила игры и концепции в международных отношениях, наблюдаемых в последние годы, в результате этого саммита не стоит», - заключил Виктор Олевич.

Отметим, что встреча президентов Путина и Трампа в Хельсинки пройдет на фоне новых обвинений в адрес российских граждан со стороны США по делу о вмешательстве в американские выборы. Ранее американский Минюст обвинил 12 предполагаемым сотрудникам Главного разведывательного управления России в хакерских атаках во время предвыборной кампании в СШП в 2016 году. Обвиняемым инкриминируется похищение личных данных членов избирательной кампании Хиллари Клинтон, которые они затем якобы использовали для кражи электронной переписки и взлома других компьютеров, включая компьютерные сети Национального комитета Демпартии. После этого полученная информация была обнародована, пишет RT.