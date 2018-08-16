Рар: В Германии всегда считали Крым частью России

ФОТО: РИА Новости/Александр Полегенько

Немецкий политолог в эфире НСН рассказал, что в Германии все свыклись с воссоединением Крыма с Россией, но официально это не признают.

Один из самых крупных телеканалов Евросоюза 3Sat, который вещает на немецком языке, признал Крым российским. В начале фильма «Сплошь Сибирь», который транслировали на телеканале 15 августа, полуостров был отмечен таким же цветом, что и остальная часть России. Фильм сняли кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и корреспондент швейцарского телеканала Кристоф Францен.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что из-за признания Крыма частью России может разразиться скандал, так как телеканал частично финансируется за счёт средств налогоплательщиков.

«Если остальная либеральная пресса это выудит и нацелится на это, то может произойти большой скандал, потому что на школьных картах сейчас Крым не присоединяется к России, он обозначается особыми цветами как территория, которая была оккупирована Россией. Во всяком случае, это точка зрения западных элит сегодня. Де-факто всем понятно, что Крым ушёл к России и что он не вернётся, но Запад будет до конца стоять на своём. Я не исключаю, что если этот казус будет поднят до скандала, то придётся телевизионному каналу отвечать. Это полугосударственный канал, который оплачивается деньгами налогоплательщиков. Он связан с главными каналами Германии», - предположил политолог.

По словам Александра Рара, в Германии все свыклись с тем, что Крым является частью России.

«Когда произошла так называемая аннексия Крыма или объединение его с Россией, то очень много людей на Западе, которые не очень осведомлены, удивились, поскольку и так воспринимали его частью России. Правящие элиты отстаивали точку зрения, что это территория Украины и её нелегально оккупировала Россия. Россию обвинили в том, что она нарушила международное право. Сейчас все свыклись с ситуацией, хотя никто официально не будет признавать Крым частью России. Официальные стороны говорят, что нужно нормализовать отношения с Россией и Крым не должен стать барьером для того, чтобы начать нормализовать отношения», - убеждён собеседник НСН.

Более того, Александр Рар выразил мнение, что представители немецких элит уверены, что Россия вполне могла прибегнуть к жёстким мерам в 2014 году из-за возможного размещения баз НАТО на территории Крыма.

«Мне кажется, что где-то глубоко в душе элит Европы все понимают, что так называемая аннексия связана с попытками определённых кругов на Западе создать базы НАТО на территории Крыма. Многие считают, что Россия имела право так жёстко отреагировать. Что касается Восточной Украины, Запад требует, чтобы она полностью интегрировалась опять в состав республики, после этого, как мне кажется, Запад возьмёт ситуацию с Крымом в скобки и не будет особо её мусолить», - считает Рар.

Напомним, аудитория телеканала 3Sat включает около 120 миллионов домохозяйств, которые расположены в Германии, Швейцарии и Австрии. Его штаб-квартира находится в городе Майнц, а учредителями являются телеканалы ARF, ZDF, ORF и SRG SSR.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году на основании референдума, проведённого на полуострове. Во время голосования большая часть жителей республики высказалась за её вхождение в состав РФ.