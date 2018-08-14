Рар: Меркель и Путин должны обсудить безопасность в Европе

Ангела Меркель и Владимир Путин ФОТО: ТАСС

Немецкий политолог в эфире НСН обозначил ключевые моменты в переговорах лидеров РФ и ФРГ.

На переговорах в Берлине 18 августа президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также газопровод «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

в эфирерассказал, что, по его мнению, должно стать ключевым моментом в предложенной повестке.

«Думаю, что главная тема – это корректировка нынешней системы европейской безопасности. Там есть изъяны, например, Россия не признает расширения НАТО, а Евросоюзу всё равно. НАТО является угрозой для Москвы. И если этот момент будет обсуждаться, то многие проблемы уйдут. Ни Меркель, ни Путин сами не против общего сотрудничества на пространстве от Сорбонны до Владивостока, но пока всё это звучит неярко. Стороны просто не готовы говорить на эти темы во весь голос», - считает политолог.

По мнению Александра Рара, обсуждать тему европейской безопасности готовы, прежде всего, Германия и Франция, а вот Польша и страны Прибалтики настроены резко отрицательны. Но время диктует необходимость, так или иначе, решать этот обоюдоострый конфликт.

«Что касается Сирии, то достигнута договорённость о возвращении значительной части беженцев, и если удастся вернуть этот огромный поток домой, то это будет настоящий прорыв, историческим переворотом», - высказал свою позицию политолог.

Немецкая пресса пишет, что главной темой, на которой остановятся лидеры российского и немецкого государства, станут санкции в отношении России. Якобы Путин будет уговаривать Меркель не поддерживать решение США ввести новые ограничительные меры.

«Но, как я понимаю, Германия и так не собирается этого делать, но и защищать Москву не станет, только если с прицелом на защиту интересов своих компаний. Но и это уже много», - считает Александр Рар.Эксперты полагают, что встреча Путина и Меркель станет ответом на непредсказуемую дипломатию Дональда Трампа, а также на резкий подъем пошлин на сталь и алюминий. И Россия, и Германия от них пострадали. Также лидеры обоих государства опасаются волновых эффектов, которые могут последовать после недавних мер Вашингтона против Турции.

Еще одним ключевым пунктом переговоров станет тема Украины, и санкции со стороны Штатов напрямую связаны с Киевом. Президенту Порошенко, по словам немецкого политолога, удалось убедить западное сообщество, что Минские договорённости должна выполнять Москва, а не Украина.«Это, на мой взгляд, неприемлемо, но это – так. Российским дипломатам нужно напомнить об обязательствах всех сторон, а Россия вместе с Германией являются гарантами процесса, и соблюдать обещания должны все страны без исключения», - резюмировал

Встреча лидеров РФ и ФРГ пройдет в замке Мезенберг, который находится в пригороде Берлина. Последняя встреча Путина и Меркель прошла в Сочи 18 мая.