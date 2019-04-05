РАН: Ушаков сбежит от грязной латвийской политики в Европарламент

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН в эфире НСН предположил, какое будущее ждет чиновника.

Мэра Риги Нила Ушаков отправили в отставку. Соответствующее заявление министра по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце было опубликовано в Latvijas Vēstnesis. В документе отмечается, что лидер партии «Согласие» может в течение 30 дней оспорить это решение. В случае, если суд поддержит его, он вернет должность и получит компенсацию.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН предположил, что Нилов использует решение Пуце наилучшим для него образом (слушайте аудио).

«Он же сейчас собрался перейти в Европарламент, поэтому такая будет пауза. В национальном формате он, может быть, не будет так фигурировать. В парламенте он будет представлять опять же Латвию, но будет удален от ежедневных дрязг, ежедневной национальной политической кухни, не всегда чистоплотной. Поскольку, как он многократно говорил, устал от этого. Это будет определенным образом передышка, а, с другой стороны, может быть периодом определенного роста. Он достаточно молодой человек, на новом витке вполне может проявить себя. Поэтому будем смотреть на этот его период, как говорил де Голль, переход через пустыню», - отметил Воронов.

Ранее стало известно, что Нил Ушаков примет участие в выборах в Европейский парламент 25 мая. Об этом сообщал местный телеканал LTV. Отмечалось, что в выборах примет участие также вице-мэр города Андрис Америкс.

Тем временем Ушаков решил воспользоваться своим правом обжаловать решение Пуце в суде. Он заявил, что пройдет эти испытания и будет со своими избирателями при любых обстоятельствах.