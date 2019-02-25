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Ушаков намерен баллотироваться в Европарламент

25 Февраля 2019 в 23:54
Ушаков намерен баллотироваться в Европарламент

Мэр Риги Нил Ушаков решил принять участие в выборах в Европейский парламент 25 мая. С таким утверждением выступил в понедельник местный телеканал LTV.

Согласно сообщению, Нил Ушаков, а также бывший вице-мэр города Андрис Америкс нприняли решение принять участие в выборах в ЕП.

Сам Нил Ушаков ранее говорил, что не собирается баллотироваться на выборах в Европарламент в мае 2019 года и рассчитывает отметить юбилейный срок в кресле мэра Риги.

Латвийское бюро по борьбе с коррупцией в конце января провело обыски в кабинете и доме Ушакова. Они были связаны с антикоррупционным расследованием на муниципальном предприятии «Rigas satiksme». Нил Ушаков отказался оставить пост мэра Риги, заявив, что его совесть чиста. Со стороны отдельных политологов прозвучало предположение о том, что Ушаков все же покинет кресло мэра, чтобы участвовать в выборах в Европарламент.

Нил Ушаков, лидер партии «Согласие», которая поддерживает русскоязычное население Латвии, в 2018 году опирался на большинство депутатов городской думы, делая заявление о необходимости расследования работы муниципального предприятия общественного транспорта Rigas satiksme (RS). Ряд высокопоставленных сотрудников RS был задержан по подозрению в коррупции, связях монополистов с чиновниками мэрии. Ушаков настаивает на своей невиновности.

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