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Политика

РАН: Истребители РФ на Южных Курилах не помешают отношениям двух стран

6 Августа 2018 в 11:51
РАН: Истребители РФ на Южных Курилах не помешают отношениям двух стран
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН рассказал НСН о последствиях размещения российских Су-35С на острове Итуруп и японского протеста этому.

Япония выразила протест России в связи с размещением истребителей Су-35С на острове Итуруп, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. По его словам, действия Москвы вызывают только сожаления, но японские власти продолжат вести переговоры относительно заключения мирного договора и принадлежности Курильских островов, пишет Утро.ру.

В эфире НСН глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов назвал возмущение японских властей дежурным протестом, который не повлияет на отношения двух стран.

«Это текущее событие в отношениях России с Японией. У нас с позапрошлого года идет укрепление военного потенциала на Южных Курилах, и Япония выражает свой протест по этому поводу.  В этом ничего нового нет, это дежурный протест. То, что там нужно заключать мирный договор, решать проблему, это уже тоже дежурные фразы. На наших отношениях, я думаю, это серьезно не отразится, потому что премьер-министр Абэ очень надеется решить эту территориальную проблему в отношениях с Путиным, на уровне лидеров государств, двух харизматичных политиков», — отметил востоковед.

По словам Кистанова, лидеры Японии и России встречались уже 21 раз, и на будущее запланировано немало совместных мероприятий.

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«На этот год намечены дальнейшие контакты между Россией и Японией в разных областях. В августе должна приехать смешанная делегация из частных бизнесменов и представителей правительства для изучения ситуации на Южных Курилах с целью реализации договоренностей о совместной экономической деятельности, которые были достигнуты Путиным и Абэ еще в 2016 году, когда они встречались в Токио. Самое главное событие, конечно, ожидается в сентябре, когда премьер-министр Абэ планирует приехать на Восточный Экономический форум во Владивостоке. Там он намерен продолжить разговор с Путиным о наших отношениях с Японией, в том числе о территориальной проблеме, о мирном договоре, о совместной экономической деятельности на Южных Курильских островах. Так что какого- то негативного, обрушительного воздействия размещение истребителей не нанесет нашим отношениям на данный момент», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, Япония претендует на четыре острова на юге Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и согласно позиции РФ, принадлежность этих остров сомнению не подлежит, пишут argumenti.ru.
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