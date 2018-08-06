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Япония выразила РФ протест из-за размещения истребителей на Итурупе

6 Августа 2018 в 08:34
Япония выразила РФ протест из-за размещения истребителей на Итурупе

Власти Японии выразили протест России в связи с размещением истребителей Су-35С на острове Итуруп. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу. Протест относится к южной группе Большой гряды Курильских островов, подчёркивает RT.

В свою очередь Ura.ru отмечает, что он был направлен в российское дипломатическое ведомство 3 августа. А ранее правительство Японии выразило протест РФ, который был связан с конфискацией спутниковых телефонов у японских чиновников и журналистов. Это произошло во время посещения Южных Курил.

Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва заявляет, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

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