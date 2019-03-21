Путин ждет Ким Чен Ына уже полгода

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН рассказал НСН, когда лидер КНДР придет в Россию.

После неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию, чтобы заручиться поддержкой. Об этом в Сеуле заявил бывший руководитель центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким, сообщает южнокорейская газета The Donga Ilbo.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отметил в эфире НСН, что лидера КНДР в России ждут уже с сентября прошлого года (слушайте аудио).

«Приглашение посетить Россию он получил. Еще на праздновании 70-летия основания КНДР в сентябре прошлого года госпожа [Валентина] Матвиенко, которая ездила с визитом, передала приглашение от президента Путина Ким Чен Ыну. Естественно, оно в силе, и мы ждем, естественно. Вопрос в том, чтобы согласовать графики, когда будет удобно обоим лидерам», — сказал эксперт.

Напомним, что саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который прошел 27-28 февраля во вьетнамском Ханое, завершился без каких-либо договоренностей.