Четверг
21 марта
USD 64.28
EUR 72.94
Горячие новости

«С Трампом не вышло»: СМИ сообщили о желании лидера КНДР посетить Россию

21 Марта 2019 в 07:55
«С Трампом не вышло»: СМИ сообщили о желании лидера КНДР посетить Россию

После неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию, чтобы заручиться поддержкой. Как отмечает «Интерфакс», ссылаясь сна издание The Dong-a Ilbo, с таким заявлением выступил находящийся в Сеуле бывший руководитель центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким.

По его словам, северокорейский лидер нацелен на развитие отношений с США и Китаем, однако при этом не намерен терять связь с Россией.

Как напоминают «Известия», в мае прошлого года глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от президента Владимира Путина посетить Россию.

RT, в сою очередь, подчёркивает, что по итогам саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который прошёл во вьетнамском Ханое, соглашение так и не было не достигнуто. С таким заявлением выступила пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким заявил в беседе с НСН, что это была не последняя встреча лидеров двух стран. Принятие серьёзных решений, связанных с нормализацией ситуации и денуклеаризацией, можно ожидать в следующем году.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.