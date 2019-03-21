«С Трампом не вышло»: СМИ сообщили о желании лидера КНДР посетить Россию

После неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию, чтобы заручиться поддержкой. Как отмечает «Интерфакс», ссылаясь сна издание The Dong-a Ilbo, с таким заявлением выступил находящийся в Сеуле бывший руководитель центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким.

По его словам, северокорейский лидер нацелен на развитие отношений с США и Китаем, однако при этом не намерен терять связь с Россией.

Как напоминают «Известия», в мае прошлого года глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от президента Владимира Путина посетить Россию.

RT, в сою очередь, подчёркивает, что по итогам саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который прошёл во вьетнамском Ханое, соглашение так и не было не достигнуто. С таким заявлением выступила пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким заявил в беседе с НСН, что это была не последняя встреча лидеров двух стран. Принятие серьёзных решений, связанных с нормализацией ситуации и денуклеаризацией, можно ожидать в следующем году.