Противоречия в Париже. Чего ждать от грядущих переговоров Путина и Трампа

Эксперты в эфире НСН рассказали о сложностях предстоящих переговоров, а так же об их возможных результатах.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что встреча еще не организована. Однако он полагает, что она состоится. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

Ранее о договоренности провести такую встречу сообщили помощник президента России Юрий Ушаков и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Тот накануне завершил свой визит в Москву, где провел серию переговоров, в том числе и с президентом России. Как уточнил Ушаков, после торжественных мероприятий в Париже Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу 11 ноября. Её продолжительность будет зависеть от самих лидеров сверхдержав.

Отметим, что о результатах встречи ранее в эфире НСН высказывался экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе. По его словам, из-за сложности внутренней и внешней политики, которую проводит США, с ними очень сложно договориться.

«Нынешняя администрация США – очень тяжелый партнер. Внешняя политика страны определяется внутренней. Противостояние в Конгрессе, где республиканцы соревнуются с демократами в большей нелюбви к России. И мне кажутся, что нынешние переговоры ни к чему не приведут. Мой опыт это подсказывает. Американцы надеются, что наша экономика не выдержит гонку вооружений, но мы в нее и не собираемся ввязываться. Мы будем производить только то оружие, на которое у Штатов нет возможности ответить», — объяснил Орджоникидзе.

Напомним, еще вчера президент США Дональд Трамп пообещал, что США будут наращивать ядерный арсенал, пока «Россия и Китай не придут в себя». Глава Белого дома пообещал, что как только это произойдет, «мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество». Заявления главы Белого дома, в частности связаны с решением страны выйти из договора РСМД.

О причинах противоречивых заявлений Дональда Трампа в эфире НСН рассказал директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв. По его словам, основная сложность для американского президента состоит в сохранении баланса в отношениях между странами, при этом он пытается не стать лоббистом России в США.

«Трамп постоянно находится под давлением своих так называемых связей с Россией, которые никем не доказаны, но, тем не менее, следствие продолжается. Он все время идет, балансируя по тонкой проволоке, между тем, чтобы сильно не испортить отношение с Россией, но и чтобы не показаться каким-то адептом и защитником. Поэтому все время такие противоречивые заявления постоянно и возникают», — объяснил Рогулёв.

Напомним, по словам Владимира Путина, российская сторона готова продолжать прямой диалог с Америкой и Дональдом Трампом. Об этом президент России заявил в ходе своей встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.