Просчет Белого дома. Почему Трамп не стал обвинять Путина во лжи

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире НСН рассказал, как Трампу приходится думать на ходу, как выйти из политического шторма после саммита в Хельсинки.

Во время интервью американскому телеканалу CBS президент США Дональд Трамп на вопрос журналиста о том, считает ли он, что президент России говорит неправду, когда отрицает российское вмешательство в выборы США 2016 года, Трамп заявил, что не хочет вникать в этот вопрос, пишет Газета.ру.

В эфире НСН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев предположил, что президент США не стал обвинять Путина во лжи, чтобы сохранить достигнутые хорошие отношения (слушайте аудио).

«Можно предположить, что в ходе встречи в Хельсинки были достигнуты определенного рода договоренности, которыми Трамп очень дорожит. Он дорожит, по всей видимости, взаимопониманием, которое у него сложилось с российским президентом, но и теми договоренностями. Поскольку стороны очень хорошо понимают [друг друга] психологически, Трамп решил, что если он сейчас начнет пускаться во все эти детали, прямо или косвенно обвинять российского президента в том, что он спонсировал, санкционировал, отдавал указания, он фактически подорвет вот эту атмосферу доверия, которая между ними сложилась. В этот очень сложный переплет попал сегодня Трамп», — сказал американист.

Отметим, что в том же интервью CBS Трамп возложил ответственность за приписываемое России вмешательство в американские выборы на президента Путина. По словам Васильева, Трамп не ожидал настолько жесткой реакции американской общественности и таким образом пытается урегулировать ситуацию уже на ходу.

«Политический шторм, который возник и в американской столице, и в американской правящей элите оказался, возможно, сильнее, чем думал Трамп и его окружение. Вот так американская общественность восприняла эту пресс-конференцию, его поведение. В Белом доме не просчитали и сейчас каким-то образом пытаются на ходу подправить всю эту ситуацию, подправить имидж, действуя по принципу “да-нет не говорите, черное-белое не берите”», — разъяснил американист.

Напомним, по возвращению в США Дональду Трампу пришлось пояснять некоторые из его высказываний со совместной пресс-конференции с российским президентом в Хельсинки. Так Трамп уточнил, что он доверяет заключениям американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы.