Четверг
19 июля
USD 62.9
EUR 73.13
Политика

Просчет Белого дома. Почему Трамп не стал обвинять Путина во лжи

19 Июля 2018 в 10:20
Просчет Белого дома. Почему Трамп не стал обвинять Путина во лжи
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире НСН рассказал, как Трампу приходится думать на ходу, как выйти из политического шторма после саммита в Хельсинки.

Во время интервью американскому телеканалу CBS президент США Дональд Трамп на вопрос журналиста о том, считает ли он, что президент России говорит неправду, когда отрицает российское вмешательство в выборы США 2016 года, Трамп заявил, что не хочет вникать в этот вопрос, пишет Газета.ру.

В эфире НСН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев предположил, что президент США не стал обвинять Путина во лжи, чтобы сохранить достигнутые хорошие отношения (слушайте аудио)

«Можно предположить, что в ходе встречи в Хельсинки были достигнуты определенного рода договоренности, которыми Трамп очень дорожит. Он дорожит, по всей видимости, взаимопониманием, которое у него сложилось с российским президентом, но и теми договоренностями. Поскольку стороны очень хорошо понимают [друг друга] психологически, Трамп решил, что если он сейчас начнет пускаться во все эти детали, прямо или косвенно обвинять российского президента в том, что он спонсировал, санкционировал, отдавал указания, он фактически подорвет вот эту атмосферу доверия, которая между ними сложилась. В этот очень сложный переплет попал сегодня Трамп», — сказал американист.

Пятёрка за санкции. Какие страны поддержали меры ЕС против России

Отметим, что в том же интервью CBS Трамп возложил ответственность за приписываемое России вмешательство в американские выборы на президента Путина. По словам Васильева, Трамп не ожидал настолько жесткой реакции американской общественности и таким образом пытается урегулировать ситуацию уже на ходу.

«Политический шторм, который возник и в американской столице, и в американской правящей элите оказался, возможно, сильнее, чем думал Трамп и его окружение. Вот так американская общественность восприняла эту пресс-конференцию, его поведение. В Белом доме не просчитали и сейчас каким-то образом пытаются на ходу подправить всю эту ситуацию, подправить имидж, действуя по принципу “да-нет не говорите, черное-белое не берите”», — разъяснил американист.

Напомним, по возвращению в США Дональду Трампу пришлось пояснять некоторые из его высказываний со совместной пресс-конференции с российским президентом в Хельсинки. Так Трамп уточнил, что он доверяет заключениям американских спецслужб о вмешательстве России в американские выборы.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.