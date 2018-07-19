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Политика

Пятёрка за санкции. Какие страны поддержали меры ЕС против России

19 Июля 2018 в 08:54
Пятёрка за санкции. Какие страны поддержали меры ЕС против России
Фото: deschide.md
К санкциям Евросоюза против РФ присоединились Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия.

Пять стран присоединились к решению Евросоюза продлить санкции против Крыма и Севастополя. Как сообщается в заявлении дипломатической службы ЕС, это «страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия».

Евросоюз поприветствовал этот шаг со стороны государств, сообщает РЕН ТВ. В свою очередь, в МИД Украины поблагодарили Совет ЕС за решение продлить антироссийские санкции, передает RT.

Сенатор: ЕС копит «критическую массу» для отмены санкций

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что санкции против России уже давно стали обузой для ЕС, и отменить их европейцам мешает только нежелание ссориться с США.

«Сейчас вряд ли можно рассчитывать на изменение позиции Евросоюза. Но мы этого и не ждем – спокойно развиваемся в тех пределах, в которые нас загнали эти санкции. Тем не менее, мы не стоим на месте, и наша экономика в клочья не разрушена. Накапливается некая критическая масса, когда европейцам стало все это откровенно надоедать. Слова солидарности американцев больше не действую на европейцев, потому что они реально несут определенные убытки. Должна быть накоплена какая-то критическая масса, чтобы рано или поздно это привело к ветированию этого продления [санкций]. Если одна из стран наложит вето, то продление автоматически отменяется. Поэтому надо подождать и набраться терпения. Я думаю, сами европейцы давно понимают, что ничего это не дало, кроме вреда, но пока не могут сделать такой решительный шаг, чтобы не поссориться с американцами», - заявил сенатор.

Страны Евросоюза продлевают антироссийские санкции, потому что не могут найти другого выхода из сложившегося положения, считает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

 
Эксперт: Евросоюз загнал себя в ловушку продлением антироссийских санкций

«В решении Евросоюза есть большая доля инерции, символики и автоматизма, который связан формально с решением вопроса о Крыме и Донбассе. Этим первоначальным решением наши западные партнеры загнали себя в угол. Они фактически заложники этих решений, которые автоматически принимаются. Санкционная политика уже четыре года длится, не дает никакого результата, что с ней делать не знают. Отменить тоже не получается, поскольку здесь очень большая доля автоматизма, большая доля символики. Многие полагают, что это решение, которое принимается раз в полгода, видимо, вынужденное нашими партнерами, поскольку завязана на крымский вопрос, и как выйти из этой ситуации они не представляют», — разъяснил Воронов в эфире НСН.

Отметим также, что 12 июля президент РФ Владимир Путин продлил действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые приняли антироссийские санкции, до конца 2019 года.

Напомним, Евросоюз, начиная с 2014 года, поэтапно вводит ограничительные меры в отношении России из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма. На сегодняшний день в отношении РФ действует несколько пакетов санкций: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Ограничительные меры, в частности, подразумевают запрет на импорт товаров из указанных регионов, а также инвестиции в них, отмечает Ura.ru.

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