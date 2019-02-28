Молочный и зерновой союзы опровергли рост цен на гречку, молоко и хлеб

В эфире НСН эксперты отрасли опровергли данные исследования, согласно которому в 2019 году резко возрастут цены на ряд продуктов.

Эксперты исследовательской компании «ФинЭкспертиза» сообщили, что в 2019 году в России вырастут цены на ряд продуктов. Среди них молоко, гречка и хлеб. По данным исследования, в первую очередь подорожает хлеб. Эксперты сообщили, что в прошлом году выросли цены на рожь (54%) и пшеницу (30%), а в связи с повышением с января тарифов ЖКХ, повысятся цены на аренду производственных помещений и землю. Таким образом, производители в любом случае будут повышать цены для сохранения прибыли.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН опроверг данные исследования, назвав их необъективными.

«Это не очень объективная оценка. В этом году уже было как минимум штук 10 волн по подорожанию хлеба, но хлеб так и не подорожал. Темпы роста цен на хлеб ниже, чем инфляция. Покупательской способности нет, вот в это все и упирается. Это просто хотелки, а не факты биографии», — заявил Злочевский.

Кроме того, по данным аналитиков из-за подорожания в 2018 году кормов на 36% и повышения тарифов на энергоносители на 30%, вырастут цены на молоко и молочную продукцию. Однако и эти данные были опровергнуты специалистами. Так,в эфирезаявила, что никаких предпосылок для роста цен на молочную продукцию нет.

«Мое мнение, что на молочные продукты цене расти просто не куда. У нас, из-за очень высокой цены на молочные продукты, упало очень серьезно потребление, и будет падать и в этом году. Поэтому я не очень понимаю в связи с чем будет расти цена на молоко. Причин нет. Для того чтобы росла цена — нужен дефицит, а с чего у нас будет дефицит?», — заявила Маницкая.

Напомним, ранее Минсельхоз зафиксировал в России рост цен на курицу. Как следует из сообщения ведомства, в январе средневзвешенная оптовая цена составила 117,2 тысячи рублей за тонну куриного мяса, что на 21,8 процента выше показателей прошлого года. Средняя потребительная цена выросла и того больше – на 22,4 процента. Гендиректор одного из крупнейших российских производителей пояснил РИА «Новости», что причиной стало, в том числе и падение курса рубля.