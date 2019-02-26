Президент в оппозиции и прозападный олигарх. Кто реально будет управлять Молдавией

В эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» рассказал, как будет развиваться политический вектор в Молдавии после выборов.

По результатам прошедших в воскресенье, 24 февраля выборах в Молдавии, партия действующего президента Игоря Додона осталась в оппозиции. Партия социалистов президента Молдавии получила 31% избирателей и большинство мандатов — 31 из 101. Однако подобный результат не позволяет в одиночку сформировать новое правительство. При этом абсолютного большинства не получила ни одна из партий, таким образом, для формирования правительства необходимо будет создавать коалицию. В случае если компромисс найти не удастся, парламент распустят и назначат новые выборы.

Кроме того в молдавский парламент был избран лидер Демократической партии, бизнесмен Владимир Плахотнюк, которого подозревают в вывозе более 37 миллиардов рублей из России. Отметим, некоторые эксперты полагают, что избрание в парламент олигарха является результатом решения президента Игоря Додона. Так глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН заявил, что поддержка президентом смешанной системы выборов помогла Плахотнюку попасть в парламент.

«Можно говорить со всей ответственностью, что данные результаты выборов состоялись, в том числе благодаря голосованию Партии социалистов и Демократической партии об изменении избирательной системы на смешанную. Дальше продолжится тот же курс, что и был до выборов. Скорее всего, власть сохранится у Влада Плахотнюка. Нет сегодня партии, которая набрала большинство, но исходя из опыта прошлых парламентов, Демократической партии необязательно набирать большинство для того, чтобы управлять процессом», — рассказал он.

также заявил, что особенно из-за обвинений со стороны России Плахотнюка поддержит Запад.

«Ни для кого не секрет, что лидер Демократической партии контролирует практически все средства массовой информации. Значит, американцы будут лишний раз поддерживать этого товарища. Я не думаю, что после этих событий что-то кардинально поменяется. Хотелось бы, чтобы всё было иначе: возобладал здравый смысл над тем беспределом, который происходит сегодня. Потому что большинство граждан нашей страны хотят быть с Россией и смотрят в её сторону. Однако, исходя из того, что происходит в Молдавии, в электоральном смысле, я очень сильно сомневаюсь, что после выборов ситуация сильно изменится. К сожалению, всё будет на тех же рельсах. Потому что те партии, которые объявляют себя оппозицией, не борются. Я имею в виду партию социалистов и президента. Они терпят всё, что делает с ними власть. А она над ними откровенно издевается. Они в ответ только грозятся пальчиком. Если они будут продолжать себя вести таким же образом, то ничего и не поменяется», — объяснил он.

Напомним, ранее Демократическая партия Молдавии обвинила Россию во вмешательстве в проходящую в республике кампанию по выборам в парламент. Партия посчитала вмешательством подозрения Плахотнюка в отмывании денег. Однако, в конце 2017 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Плахотнюка, которого обвинили в покушении на убийство.