Премьер выходит в интернет. Интервью Дмитрия Медведева можно будет посмотреть в соцсетях

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Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН призвал кабинет министров осваивать все без исключения соцсети и мессенджеры.

6 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подведет итоги года в интервью пяти российским телеканалам. В их числе впервые будет один региональный. Вместе с Петром Толстым («Первый канал»), Сергеем Брилевым («Россия 1»), Ирадой Зейналовой (НТВ) и Ильей Дороновым (РБК) вопросы премьеру будет задавать лауреат премии «ТЭФИ-Регион» в номинации «Интервьюер» Ирита Минина, представляющая телеканал «Томское время».

Это первое нововведение. Второе касается способов трансляции беседы. Интервью главы кабмина можно будет увидеть в прямом эфире в аккаунте правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на канале правительства страны на YouTube.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН заявил, что это давно назревшее и вполне логичное решение.

«По идее это нормальная практика, которая должна была быть давно. Я бы транслировал еще в других соцсетях, и во всех средствах коммуникации. Ничего в этом плохого нет. Пиар-служба Медведева учла, что он – премьер-министр России. Когда-то его интервью уже транслировалось в YouTube. Но нужно понимать, что можно и нужно расширять аудиторию», - пояснил эксперт.

Добавим, основные тезисы интервью, как обычно, будут публиковать в аккаунте правительства в Twitter на русском и английском языках. «Фоторепортаж с записи интервью появится в Instagram-аккаунте photogovernment»,— сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

К слову, Герман Клименко предположил, что такая практика должна развиваться и расширяться.

«Разовые истории не работают, у Медведева есть твиттер, есть канал в YouTube. Что касается российской сети «Одноклассники», то она, что называется рядом с «Вконтакте», но все равно мне кажется, что с нашими соцсетями нужно работать активнее. Но это дело пресс-службы, потому что мы не все знаем о поставленных задачах. К слову, я редко что-то смотрю по телевизору, и собираюсь смотреть интервью в соцсетях», - признался НСН экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

В правительстве пообещали, что в соцсетях можно будет отследить публикации, связанные с интервью главы кабмина, в том числе по хэштегу #МедведевИнтервью.