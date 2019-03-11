Последний из могикан. Германия услышала призыв к сближению с Россией

Александр Рар рассказал НСН, что большая часть немцев поддерживает политику сближения с Россией.

Экс-советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик в интервью Der Spiegel заявил, что Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Евросоюзом, который от этого сотрудничества отказался. Политик призвал Европу к выстраиванию конструктивных отношений с Москвой и не относиться к Путину как к врагу.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН прокомментировал заявление Хорста Тельчика о необходимости налаживания диалога с Россией.

«Я могу однозначно отметить, что он принадлежит к поколению тех бывших политиков, которые жили в другом времени, когда действительно были все шансы выстроить совместную систему безопасности, включая Америку, Европейский союз и Россию. Он помнит серьезные предложения Путина о совместном и близком сотрудничестве с ЕС и НАТО. Тельчик не перестает предупреждать, что история могла пойти совсем по другому пути, более конструктивному. Он является одним из жестких критиков политики госпожи Меркель и нынешней политики расширения НАТО фактически до границ России. Он является одним из последних могикан, напоминает, что нужно строить отношения с Россией, а не против России», - сказал Рар.

По мнению политолога, несмотря на давление на Тельчика со стороны партии зеленых и либеральной прессы, его голос слышен, большая часть Германии его поддерживает.

«Ему придется выдержать много жестких ударов. Тельчик не один - в Германии находится большая критическая масса людей, которая помнит, как Советский Союз открыл дорогу к объединению Германии. Голос Тельчика очень важен, другие политики того времени начнут высказываться в этом направлении. Он пишет много статей, но не все его печатают. Новая статья приведет к возникновению дискуссии на тему правильного или неправильного отношения Европы к России», - заключил эксперт.

Советник бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик был одной из ключевых фигур европейской политики 80-90 годов, он сыграл важную роль в процессе объединения Германии. Тельчик руководил Мюнхенской конференцией по безопасности с 1999 года по 2008 год.