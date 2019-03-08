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Ле Пен назвала антироссийские санкции катастрофическими для экономики Европы

8 Марта 2019 в 10:45
Ле Пен назвала антироссийские санкции катастрофическими для экономики Европы

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение» и депутат Национального собрания, считает, что антироссийские санкции привели европейскую экономику к катастрофическим последствиям и, по ее мнению, Евросоюз может сделать ту же ошибку в отношении Великобритании. Свое заявление Ле Пен сделала в ходе эфире радио RTL.

«ЕС не защищает европейские интересы, делая Brexit столь болезненным, потому что есть риск, что худшие последствия ожидают не британцев, а ЕС. Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС», - заявила французский депутат.

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза принято в ходе референдума в июне 2016 года. Условия выхода из ЕС не устраивают британский парламент, ЕС, в свою очередь, также отказывается пересматривать условия разрыва отношений, отмечают Известия.

Ранее заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в интервью НСН пояснила, какие проблемы получит Британия и Европа при жестком Brexit.

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