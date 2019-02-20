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Путин снова напугал НАТО своим посланием Федеральному собранию

20 Февраля 2019 в 19:08
Путин снова напугал НАТО своим посланием Федеральному собранию

В НАТО сочли неприемлемыми заявления Владимира Путина о том, что российские ракеты могут быть нацелены на страны альянса в случае размещения американского вооружения в Европе. Об этом заявил ТАСС представитель НАТО, комментируя послание президента Федеральному собранию.

Источник подчеркнул, что НАТО продолжает считать Москву ответственной за выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отмечает RT. Представитель североатлантического альянса в очередной раз повторил утверждение, что пусковые системы противоракетной обороны, размещённые в Румынии и Польше, якобы не нарушают ДРСМД.

Ранее сегодня Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки демонстративно пренебрегли положениями договора при размещении пусковых установок в этих странах. Он также предупредил, что Россия будет вынуждена развернуть вооружения, которые нацелит не только на территории, с которых будет исходить прямая угроза, но и на центры принятия решений о применении ракет.

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