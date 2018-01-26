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Политика

Политтехнолог: Гордон в политике - полный ноль

26 Января 2018 в 17:15
Политтехнолог: Гордон в политике - полный ноль
Евгений Минченко в эфире НСН объяснил, как это скажется на предвыборной гонке.

Телеведущая Екатерина Гордон на пресс-конференции НСН отказалась от участия в президентской кампании и заявила о намерении создать «Конституционно-демократическую Партию России». 

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН объяснил, как это скажется на предвыборной гонке.

«Первое. В политическом плане госпожа Гордон – это ноль. Просто ноль. Поэтому в ее положении ничего принципиально не изменилось с момента как она объявила, что будет участвовать в выборах президента. Что тогда у нее не было никаких шансов, что сейчас нет никаких шансов. Что тогда было понятно, что выборы выиграет Путин, то и сейчас это понятно. Человек получил свою долю бесплатного медийного внимания. Я надеюсь, что последний раз даю какие-либо комментарии относительно госпожи Гордон», - сказал он.

Напомним, раннее Гордон подала в ЦИК документы на выдвижение в президенты России от Партии добрых дел. Съезд партии единогласно принял решение о ее выдвижении.

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