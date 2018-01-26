Екатерина Гордон отказалась от участия в выборах

В эфире НСН журналистка сделала сенсационное заявление.

Телеведущая и кандидат в президенты РФ Екатерина Гордон в эфире НСН заявила, что не будет принимать участие в президентской кампании и намерена создать «Конституционно-демократическую Партию России».

«Я собрала 107 тыс. 573 подписи. И выполнила задачу, которая стояла передо мной на этих выборах в полном объёме. Я последовательно озвучивала платформу, говорила о том, что нужны тотальные перевыборы, формирование полноценного Парламента и упразднение поста Президента. Я заявляла, что иду исполнить Конституцию и попранные статьи: 3.7.10. Я обещала говорить правду! Встречаясь с российским народом, представителем которого я себя считаю, я не ожидала увидеть такой отклик, утвердиться в мысли о необходимости создания реальной народной политической силы. Я объявляю о создании «Конституционно - Демократической Партии России» и выходе из этого фарса, в котором все предопределено, в пользу реальной работы во благо народа», - заявила Гордон.

Гордон сообщила, что ей уже известны итоги голосования 18 марта. «Я знаю итоги выборов уже сегодня: Путин и четыре кремлевских проекта, которые будут создавать иллюзию политической жизни и после выборов - Жириновский, Грудинин, Титов и Собчак. Я знаю фамилии тех, кому поручено исполнить этот проект и участвовать в фарсе не хочу. Мне не интересен диалог с марионетками, поскольку даже их кукловод не хочет с ними дебатировать. Мне интересна реальная политическая работа и борьба за Конституционные нормы», - отметила она.

По словам Гордон, она не будет сдавать собранные подписи.

«Я не сдам подписи и не сдам народ тем, кто играет сегодня в напёрстки. «Конституционно - Демократическая Партия России» - «Кадеты», сделает все, чтобы это: «Не верь, не бойся, не проси!», к которому приучили российский народ, превратилось в общечеловеческое: «Не лги! Работай! Сострадай!», - сказала Гордон.

Напомним, раннее телеведущая подала в Центризбирком РФ документы на выдвижение в президенты России от Партии добрых дел. Съезд партии единогласно принял решение о ее выдвижении.