Политолог: Зюганов рассчитался со спонсором Грудининым мандатом

Глава совета Экспертного института социальных исследований в эфире НСН рассказал, почему место Жореса Алферова занял именно Грудинин.

Президиум ЦК КПРФ передаст депутатский мандат Жореса Алферова Павлу Грудинину, сообщил журналистам Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов назвал это решение единогласным и согласованным со всеми регионами. Он подчеркнул, что Павел Грудинин был не единственным кандидатом на это место.

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в интервью НСН назвал это заявление неокончательным и посоветовал дождаться результатов проверки Росфинмониторинга.

«Сначала бы я дождался факта передачи мандата, потому что мы помним, что у Грудинина были большие проблемы с предоставлением отчетности по иностранным счетам и по учрежденным компаниям. К депутатам Госдумы очень строгие требования предъявляются. Не так давно его вывели из состава муниципальных депутатов, потому что у него не все с документами в порядке, как я понимаю, он напортачил с декларациями. Желание Зюганова отплатить важному спонсору партии и своему политическому партнеру чем-то хорошим очевидно, это логичное желание. Давайте дождемся, что будет, когда Росфинмониторинг проверят информацию, изложенную в его декларациях и доходах», - сказал Кузнецов.

По мнению эксперта, экс-кандидат в президенты вряд ли будет полезен в качестве депутата.

«Если Грудинин попадет в Госдуму, он будет типичным заднескамеечником, бизнесменом, получившим мандат для защиты своих активов, который по большому счету парламентской работой не очень интересуется», - подытожил Кузнецов.

Павла Грудинина лишили поста депутата в горсовете Видного в феврале из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Как сообщили правоохранители, экс-кандидат в президенты не указал в декларации, что владеет офшором Bontro LTD в Белизе.