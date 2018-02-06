ВШЭ: Результаты голосования за Путина должны отрезвить Запад

Олег Матвейчев рассказал НСН о том, как поддержка Путина на выборах повлияет на антироссийские санкции.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Удостоверение отдали доверенному лицу действующего главы государства Сергею Кабышеву. Он уже сегодня передаст документ президенту, сообщает РИА Новости. Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно было представить в ЦИК не менее 300 тыс. подписей. Однако в общей сложности в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона автографов избирателей. В ходе проверки Центризбирком забраковал всего 0,39%. Это рекордно мало в сравнении с прошлыми кампаниями.

Бывший советник управления президента России по внутренней политике, профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев в эфире НСН обозначил главную особенность нынешней избирательной кампании.

«Ситуация отличается прежде всего международной обстановкой. Раньше была непростой внутриполитическая ситуация. Как мы помним: митинги на Сахарова, на Болотной, попытка внутреннего переворота. Теперь этого можно совершенно не опасаться, но появились санкции. Причём давление связано не только с экономическими ограничениями, видите, что делается с Олимпиадой», - отметил эксперт НСН.

Олег Матвейчев считает, что граждане солидарным голосованием за Владимира Путина должны помочь России противостоять нападкам из-за рубежа.

«Сторонники Путина должны прийти на выборы, чтобы продемонстрировать Западу, что его усилия приводят только к обратному результату. Чем больше вы включаете санкций, тем выше будет рейтинг Путина, а не меньше, как вы рассчитывали. Чем больше голосов он наберёт на выборах, тем больше будет аргументов у здравомыслящих людей за рубежом, которые выступают против экономического давления на Россию. Они уже призывают уйти от конфронтации и начать диалог, аргументируя это тем, что Запад сам страдает от санкций и контрсанкций, когда снижается совместный товарооборот, происходит отказ от выгодных сделок», - подчеркнул Матвейчев.

Ранее Центризбирком уже зарегистрировал двух кандидатов в президенты — лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного Павла Грудинина, которого выдвинула КПРФ. Они идут на выборы от парламентских партий, поэтому освобождены от сбора подписей в свою поддержку. ЦИК должен принять решение ещё по пяти претендентам — Григорию Явлинскому, Ксении Собчак, Максиму Сурайкину, Сергею Бабурину и Борису Титову. Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.