Политолог: В вопросе о преемнике Путина Кремль будет действовать по отработанной схеме

Глава совета Экспертного института социальных исследований дал прогноз о вариантах сохранения власти Владимира Путина.

Владимир Путин постарается передать власть преемнику. Такое мнение в эфире НСН выразил глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Другие варианты сохранения власти Владимира Путина, в том числе через объединение России и Белоруссии политолог считает «фантастическими».



«Вариант с Белоруссией слишком фантастический, чтобы рассматривать его всерьез. В объединении совершенно не заинтересована белорусская элита, да и белорусский народ. Что касается преемственности, мы уже видели это. Сам Владимир Путин был преемником Бориса Ельцина. И Дмитрий Медведев баллотировался как преемник Владимира Путина. Поэтому если говорить о путях транзита, то он скорее будет в этом ключе. Ключе преемственности, а не создания каких-то новых сущностей фантастической природы», - подчеркнул он.

Не верит собеседник НСН и в перспективы изменения Конституции России. «Двадцать лет мы берегли нашу Конституцию как сокровище, а теперь вдруг решили, что она больше не сокровище. Есть же бритва Оккама, нужно отсекать все фантастическое, и останется что-то одно реальное. Зачем придумывать что-то новое, когда есть отработанные схемы», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предположения американского издания Bloomberg о будущем Владимира Путина «вольными упражнениями».

Агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле рассматривают уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана в качестве возможного варианта смены власти в России.