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Песков отреагировал на статью Bloomberg о будущем Путина

21 Марта 2019 в 14:49
Песков отреагировал на статью Bloomberg о будущем Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предположения американского издания Bloomberg о будущем Владимира Путина «вольными упражнениями».

Ранее Bloomberg сообщил, что в Москве изучают уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана в качестве возможного варианта смены власти в России.

«Это вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — цитирует Пескова Ura.ru.

Официальный представитель Кремля добавил, что в настоящее время в Кремле все силы брошены на исполнение майских указов президента.

Ранее Bloomberg написал о том, что российскому лидеру вряд ли удастся осуществить передачу власти, как это сделал Назарбаев, сообщает НСН.

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