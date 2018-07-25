Политолог: Украинские националисты ломают челюсти за большие деньги

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В эфире НСН Олег Соскин рассказал, почему представитель «Национального корпуса» напал на участника военной операции в Донбассе из-за выкрика «Слава Украине».

За выкрик «Слава Украине» участнику военной операции в Донбассе сломали челюсть. Инцидент произошел в Черкассах – на мужчину напал глава местного отделения украинской ультраправой националистической партии «Национальный корпус» Дмитрий Кухарчук. Как рассказал очевидец драки Виталий Мельниченко на своей странице в Facebook, лозунг пострадавший выкрикнул, узнав о победе боксера Александра Усика в бою с россиянином Муратом Гассиевым.



В эфире НСН украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что причиной потасовки в Черкассах могла стать идеология «Национального корпуса», а точнее, лиц, которые финансово поддерживают партию на Украине.

«”Национальный корпус” - очень разнородная организация, которая создается за очень большие деньги. Все это происходит вокруг Билецкого (лидер партии Андрей Билецкий – прим. НСН), который претендует на роль своеобразного фюрера. Это движение закрытое, сектантское. У них есть какие-то обряды, была газета «Черное солнце», где культивируются различные практики, в том числе, поклонение разным языческим северным богам. В это движение приходят разные молодые люди и проходят соответствующую обработку. Может быть, им дается установка, что кричать: “Слава Украине” может только член “Национального корпуса”. Может, вообще не надо кричать “Слава Украине”, потому черкасский дивизион “Национального корпуса” находится под контролем других структур, которые просто прикрываются этим названием, а на самом деле финансируются ОПО-блоком [“Оппозиционный блок”]. Вопрос в том, кто в регионе дает под это средства. Миллиардеры все это финансируют, потому что думают, что таким образом дольше останутся у власти, - отметил политолог. - Потом не известно, кто был человек, который кричал “Слава Украине”, кроме того, что он проявил себя как участник боевых действий. Может, у них были личные счеты».

Социальная напряженность на Украине также провоцирует население на агрессию, считает Олег Соскин. «Это период, когда в стране полный раздрай: человеку нельзя заработать деньги, содержать семью, реализовать себя. Это напоминает Германию 1920-х годов. Это опасная тенденция. Внутри происходят столкновения на бытовой почве, на почве непринятия друг друга. Люди начинают от безысходности прикрываться идеологическими оболочками», - отметил собеседник НСН.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из развлекательных заведений в Черкассах. Националисты также избили находившуюся там семейную пару, сообщает телеканал 360. «Национальный корпус» - националистическая партия, созданная в 2014 году на базе батальона «Азов» (деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ).

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что победа украинского боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве символизирует «скорую победу Незалежной». В эфире НСН российский экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что недопустимо смешивать спорт и политику.