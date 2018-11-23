Политолог: У Тимошенко перед выборами «открылись глаза»

Заместитель директора Института стран СНГ рассказал НСН о предвыборном характере заявлений экс-премьера Украины.

Лидер партии «Батьковщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о «массовом и паническом побеге» украинцев из страны. По ее словам, более 3 миллионов человек постоянно работают за границей, в то время как еще около 9 миллионов делают это сезонно. Она подчеркнула, что это происходит, так как жизнь на Украине «превратилась в выживание», передает РИА Новости.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН согласился с тем, что ситуация на Украине критическая.

«Это, конечно, предвыборные заявления, но проблема действительно существует. В условиях, когда у них разваливается промышленность, сельское население остается на месте, чиновники, работники городской инфраструктуры тоже вроде бы остаются на месте, а вот городским жителям, работающим на предприятиях, в научно-исследовательских организациях, в проектных бюро деваться некуда. Они уезжают или в Россию, или в Польшу. И это уже приняло массовый характер. Другое дело, что Тимошенко все это время якобы ничего не замечала, поэтому эта "истинная правда", как она говорит, тем не менее, носит предвыборный характер. Идут разрушительные процессы на Украине, государство идет по пути стран Балтии», - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко предрекла скорое завершение политической карьеры президента страны Петра Порошенко. Она также назвала себя главным соперником нынешнего главы Украины на предстоящих президентских выборах.