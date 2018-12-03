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Презирает предателей: Политолог о дистанцировании Трампа от Украины

3 Декабря 2018 в 12:46
Презирает предателей: Политолог о дистанцировании Трампа от Украины

Дональд Трамп лично не занимается проблемами Украины, хотя и отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20, сославшись на инцидент в Керченском проливе. Об этом в эфире НСН заявил член Общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Он не принимает никаких советников по украинскому вопросу, в частности, Курта Волкера. Дональд Трамп не принимает участие ни в каких совещаниях, связанных с Украиной. Он сознательно дистанцировался от этой проблемы по нескольким причинам. Он не считает, что украинский кризис должен быть рычагом для раскручивания гибридной войны против России. Однако по политическим причинам Трамп не может сделать ничего позитивного в отношении России по этому вопросу. Плюс, он, конечно, презирает всех украинских политиков, которые стали предателями собственной родины, и развалили страну в интересах иностранных спецслужб», - отметил Владимир Маркин.

Ранее в эфире НСН политолог объяснил, почему президент США не пришёл на основную встречу G20 на саммите в Аргентине.

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