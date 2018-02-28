Политолог: Скандалы с Собчак, Жириновским и Слуцким могут активизировать женский электорат

Глеб Кузнецов указал НСН, что прямые обвинения Слуцкого в домогательствах со стороны журналистки RTVi придадут скандалу новый импульс.

Стычка Собчак и Жириновского и секс-скандал вокруг депутата Леонида Слуцкого способны актуализировать женскую тему в президентской кампании. Об этом НСН рассказал руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

«Мы видим много случаев домашнего насилия, мы видим историю с депутатом Слуцким, мы видим адресованное женщине оскорбление на дебатах. Для женского электората все происходящее может стать более значимым. Российские женщины могут нас удивить в ходе этих выборов», - заметил он.

По мнению политолога, прямые обвинения Слуцкого в домогательствах со стороны журналистки RTVi Екатерины Котрикадзе придадут скандалу новый импульс.

«У этого скандала вчера появилось имя фамилия, отчество. Теперь нельзя говорить, что некие абстрактные журналистки заявляют, что Слуцкий такой грубый человек и допускает харрасмент на работе. Нет, есть конкретная женщина, конкретный человек, которая обвиняет его. Это означает, что у скандала есть перспектива развития. Вообще, Россия – великая западная страна. Было бы странно, что по одну сторону границы надо относиться к женщинам с уважением, а по другую – можно делать с ними все, что угодно. Понятно, что процессы увеличения роли женщины в политике, в общественной жизни, достижения гендерного равноправия, не могли остаться только на Западе, они к нам перешли, и у них здесь есть большие перспективы», - пояснил собеседник НСН.

Он призвал не обращать внимания на инвективы единоросса Виталия Милонова, который назвал «лесбиянками» инициаторов законопроекта о харрасменте в России. Такой документ готовит его коллега по фракции Оксана Пушкина.

«Милонов у нас – классическая мужская шовинистическая свинья, как это принято в феминистической среде говорить. Жесткие высказывания Милонова – это отыгрыш той роли, которую он на себя берет. А это роль даже не консерватора, а такого мракобеса. Он этой ролью очень гордится, пестует себя в качестве такого мракобеса, на это собирает, как сейчас принято говорить, хайп. Я бы это оценивал только с точки зрения позиционирования самого Милонова в качестве лидера мракобесной части общества», - заключил Кузнецов.

Напомним, ранее три журналистки обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах.