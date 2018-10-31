Политолог рассказал, кому нужна партийная реформа в России

Руководитель «Политической экспертной группы» рассказал НСН об истинных причинах необходимости дробления партийного электората и снижения пятипроцентного барьера.

Кремль задумывается о партийной реформе. Однако речь идет не о формировании двухпартийной системы, а о более активном участии в выборах малых партий и о создании на их основе новых партийных проектов. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на источники близкие к Кремлю. Сообщается, что на выборах в Госдуму в 2021 году такая стратегия поможет развести протестный электорат по разным партиям, а также даст возможность «Единой России» — в случае низкого результата — создать коалицию. Также источники не исключают варианта, при котором 5-процентный барьер на думских выборах будет снижен до 3%. Решение позволит добиться большей представленности политических предпочтений граждан.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН подтвердил вероятность партийной реформы, а также рассказал, что таким образом правящая партия создает страховку на будущее.

«На мой взгляд, разговор о размытии электората, это попытка скрыть очевидный факт. Пенсионная реформа это только начало. Там видимо будут еще какие-то непопулярные решения, поэтому с протестными настроениями нужно что-то делать. Есть множество людей, которые не видят большой разницы между "Единой Россией", КПРФ и ЛДПР. Эта разница, возникает только когда идет речь о персонифицированных выборах. Они голосуют на самом деле не за кандидата от ЛДПР, а против кандидата от "Единой России", как это было во Владимирской области. Как раз активное участие малых партий и создание новых партийных проектов необходимо для того, чтобы привлечь внимание тех, кто разочаровался в традиционных участниках выборов, в партиях, представленных в Государственной Думе», — объяснил эксперт.

По его словам, основная проблема кроется в росте протестного электората на фоне событий, которые происходят в стране. В их числе не только пенсионная реформа, но и снижение реальных доходов населения, и скачки рубля. В контексте этих событий, по мнению эксперта, понятно, что с точки зрения экономики, Россию в обозримой перспективе ничего хорошего не ожидает. Таким образом, правительству необходимо как минимум не потерять то, что уже есть.

«Соответственно возникает вопрос, что делать с теми избирателями, которые разочаровываются не только в "Единой России", но и в других партиях. Как бороться с проблемой падения явки на выборы. В связи с тем, что в настроении общества есть крен влево, может возникнуть ситуация, когда будет необходимо дробить электорат левых партий. То есть, если вдруг возникнут риски связанные со сменой руководства, например в КПРФ, когда Геннадий Зюганов проиграет на съезде партии кому-то молодому и радикально настроенному, понятно, что на это нужно будет как-то реагировать. В этом случае сможет помочь наличие нескольких левых партий. Это страховка на будущее, гарантия на случай, если партия поменяет курс, займет более радикальные позиции и начнет всерьез бороться за власть», — рассказал политолог.

Константин Калачёв также отметил, что и снижение пятипроцентного барьера видится вполне вероятным. По мнению эксперта, действительно имеет смысл дать шанс представителям малых партий.

«Это будет демократично и будет большая представленность политических взглядов и предпочтений граждан. При этом понятно, что такой Думой будет проще управлять. То есть малые партии создадут коалицию с "Единой Россией" и собственно говоря, все начнется заново», — заключил он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 100 тысяч рублей за «злоупотребление правом на митинги». Речь в законе идет в частности о подаче уведомления о проведении акции без цели ее проведения или, например, организаторы не уведомили соответствующие органы об отказе от проведения митинга или подали уведомление не в срок.