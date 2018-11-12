Политолог предрек падение рейтинга губернатора на Урале из-за «помилования» Глацких

Фото: rating.net.ua

В эфире НСН Константин Калачёв рассказал, как может отразиться на поддержке главы Свердловской области решение не увольнять чиновницу за высказывания о молодежи.

После скандального высказывания о том, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать» директор департамента молодежной политики Свердловской области, в прошлом гимнастка Ольга Глацких отделалась выговором. По данным источника Ura.ru в аппарате губернатора региона Евгения Куйвашева, с чиновницей был проведен «серьезный разговор» и в итоге выбрана именная такая мера дисциплинарного взыскания.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН не исключил, что решение не увольнять Глацких может негативно сказаться на рейтинге главы Свердловской области.

«Если эту тему раздувать, то может сказаться [на рейтинге]. Вопрос в том, насколько эта тема получит широкое освещение. Не думаю, что губернатор будет по этому поводу сильно переживать. До выборов далеко. У нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока выборы не назначают, губернаторы особо об имидже не беспокоятся. Это, конечно, не самое значимое решение, которое может повлиять на рейтинг губернатора, но одно такое решение, второе, третье и рейтинг уже идет вниз», - считает политолог.

По мнению Константина Калачёва, чиновница является ставленницей губернатора Куйвашева и именно поэтому не была уволена. «Ее назначение было связано с ним персонально. Он не идет на поводу у общественного мнения, своих не сдает, она его устраивает. Увольнение он бы воспринял, наверняка, как уступку, давление и популизм. Но если говорить о том, что шумиха вокруг данной персоны имела дидактический характер с тем, чтобы остальные чиновники вели себя мудрее и осторожнее, взвешивали каждое слово, то наказание должно быть жестким. В противном случае, урок может не сработать», - добавил собеседник НСН.

Напомним, заявление, вызвавшее широкий общественный резонанс, Глацких сделала во время круглого стола с волонтерами, видеозапись которого попала в СМИ. Чиновница была отстранена от исполнения служебных обязанностей заочно, так как с 4 ноября отдыхала на Сейшельских островах.

Добавим, что официального подтверждения сохранения Глацких её должности после скандала пока нет. Исполняющая обязанности директора департамента информполитики региона на время проверки Юлия Прыткова заявила прессе, что на данный момент у неё нет сведений о завершении служебной проверки в отношении Глацких.

Ранее в эфире НСН олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова вступилась за коллегу по политической и спортивной арене.