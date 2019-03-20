Соцполитика и охрана границ. Названы главные задачи врио Алтая

Фото: Инновации в дорожном строительстве.

Политолог Марат Баширов рассказал НСН, какие проблемы Алтайского края требуют скорейшего решения.

Президент России Владимир Путин сменил главу Республики Алтай. После отставки занимавшего пост Александра Бердникова врио главы региона стал руководитель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

В эфире НСН политолог Марат Баширов рассказал, какие задачи предстоит решать Олегу Хорохордину на своем новом посту.

«Регион не промышленный, регион дотационный. Соответственно, ответственность губернатора в первую очередь состоит именно в поддержании сбалансированной социальной политики. С учетом того что президент требует реализации нацпроектов и последнее его послание было сконцентрировано именно на социальных проблемах, то очевидно, там должен быть человек, который обеспечит при минимальном бюджете максимальную реализацию социальной политики. Это непростая задача. Регион не очень интересен промышленным группам, не очень интересен с точки зрения инвестиций, но, тем не менее, это часть территории РФ, расположенная на границе, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — рассказал политолог.

Отметим, что 46-летний Олег Хорохордин родом из Алтайского края. С 2009 года он был главным советником управления президента РФ по внутренней политике, а затем с 2012 года был заместителем руководителя секретариата председателя правительства РФ. Также Хорохордин был участником второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Напомним, что 20 марта Александр Бердников подал заявление об отставке с поста губернатора Алтайского края. Он отметил, что увольнение является добровольным и сообщил, что переходит на другую работу. Ранее о грядущей серии новых отставок губернаторов сообщили СМИ со ссылкой на кремлёвские источники. Так, стало известно, что свои посты в ближайшее время могут покинуть губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Оренбургской области Юрий Берга, глава Челябинской области Борис Дубровский, также отставка грозит Алексею Орлову (Калмыкия) и Андрею Бочарову (Волгоградская область). Накануне Дубровский и Ковтун уже ушли в отставку.