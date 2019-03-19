Губернаторы потянулись на выход

Спикер Совета Федерации сочла новую волну губернаторских отставок плановой.



Отставки во вторник произошли в полном соответствии с прогнозами. Причем, первым стал тот, кому наблюдатели - единственному - оставляли хоть какие-то шансы усидеть в кресле. Борис Дубровский покинул пост губернатора Челябинской области. Указом президента Путина временно исполняющим обязанности главы региона назначен Алексей Текслер, который до этого занимал пост первого заместителя министра энергетики. Официально Дубровский написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий в связи с переходом на новое место работы. В обращении к жителям области он заявил, что просьба об отставке была его личным решением.

Борис Дубровский фигурировал в списке губернаторов, которые уже на этой неделе могут покинуть свои посты в связи с низкой популярностью в своих регионах и, как следствие, малой вероятностью переизбрания на ближайших выборах. Как писала накануне газета «Ведомости», это касается, помимо Дубровского, глав Мурманской области Марины Ковтун, Республики Алтай Александра Бердникова, Оренбургской области Юрия Берга, Калмыкии Алексея Орлова и Волгоградской области Андрея Бочарова. Как мы сообщали накануне, Федеральная антимонопольная служба объявила о существовании антиконкурентного сговора с участием губернатора Дубровского, министерства транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области и компании «Южуралмост», в результате которого 90% всех контрактов на строительство дорог в регионе в последние три года заключались именно с этой фирмой. Не исключено, что как раз эта «ложка к обеду» и не оставила Дубровскому вариантов.

Плановой сочла новую волну губернаторских отставок спикер Совета Федерации. По словам Валентины Матвиенко, которые приводит ТАСС, «идет нормальный, плановый процесс замены губернаторского корпуса по разным причинам: где-то два срока губернатор отработал, где-то он переводится на другую работу, это нормальное кадровое обновление. Еще будут отставки в этом году, мне так кажется, но запланированные, не сенсационные. Такой "звездопад" закончится где-то к середине апреля», - сказала Матвиенко, находясь в Оренбургской области, глава которой Юрий Берг, напомним, также значится в списке потенциальных «отставников».

Заявление об отставке уже написала, по сведениям РБК, и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. По словам собеседников агентства, близких к Кремлю и к правительству региона, в понедельник она была в Кремле. Сама Марина Ковтун отказалась комментировать агентству эти сообщения, заявив лишь, что летит в Мурманск из командировки и что ​во вторник «новостей не будет». Как видно на примере Дубровского, подтверждение такого рода утечек – лишь дело времени.

Всеволод Нерознак