Политолог: Экс-президент Кочарян не сядет!

Ереванский политический обозреватель рассказал НСН, что адвокаты бывшего президента Армении намерены обратиться в ЕСПЧ.

Апеляционный суд Армении принял решение об аресте экс-президента страны Роберта Кочаряна. В июле 2018 года Специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Апелляционный суд отменил приговор экс-президенту из-за его неприкосновенности. 15 ноября Кассационный суд частично отменил решение апелляционного и направил дело на доследование.

Армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН выразил уверенность, что вследствие различных юридических коллизий, посадить в тюрьму Кочаряна будет непросто.

«Помимо юридического аспекта дела там очень много политики, все ожидали, особенно в преддверии выборов, что судьи примут это решение. Это должно утвердить людей в желании голосовать за Пашиняна. Мне кажется, расчет именно на то, что существенная часть общества, поддерживающая Пашиняна, с одобрением воспримет арест Кочаряна. Однако, учитывая различные юридические коллизии и позицию Москвы, мне кажется, вряд ли Кочарян сядет в тюрьму. У него хорошая команда адвокатов, в деле очень много нюансов. Если армянский суд в целях политической целесообразности или во имя восстановления справедливости, тут уже по-разному могут объяснить, примет решение все-таки его арестовать, то адвокаты Кочаряна уже заявили, что обратятся в ЕСПЧ, причем могут и выиграть дело», - отметил он.

Как сообщалось ранее, 16 августа Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику. По его мнению, новое правительство «не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности».