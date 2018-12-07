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Апелляционный суд Армении арестовал Кочаряна

7 Декабря 2018 в 16:32
Апелляционный суд Армении арестовал Кочаряна

Апелляционный суд Армении в пятницу дал санкцию на арест бывшего президента Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году.

В июле 2018 года Специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Как сообщалось ранее, 16 августа Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику. По его мнению, новое правительство «не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности».

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