Апелляционный суд Армении арестовал Кочаряна

Апелляционный суд Армении в пятницу дал санкцию на арест бывшего президента Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году.

В июле 2018 года Специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Как сообщалось ранее, 16 августа Роберт Кочарян заявил о возвращении в политику. По его мнению, новое правительство «не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности».