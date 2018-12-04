Политолог: «Единую Россию» пока рано хоронить

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Эксперт в эфире НСН посчитал хайпом результаты опроса, которые почти сравнивают число граждан, которые положительно или отрицательно относятся к деятельности партии.

В России почти сравнялось число граждан, которые «положительно» или «скорее положительно» относятся к «Единой России» (44%), с количеством тех, кто отрицательно оценивает деятельность партии (47%). Только 9% затруднились ответить на соответствующий вопрос. При этом данные по Москве значительно отличаются от результатов опроса в регионах. Так, в столице только 37% оценили работу ЕР положительно, в то время как 55% отнеслись к ней отрицательно, сообщает «Левада-центр».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН посчитал, что такие результаты опроса больше похожи на попытку поймать хайп.

«Хоронить “Единую Россию” преждевременно. Я полагаю, что в данном случае это хайп, кто-то погнался за красивым заголовком. На самом деле есть мягкая поддержка, есть жёсткая поддержка, есть нейтральное отношение. Если брать определённые цифры, то получается, что общество крайне политизировано и практически все определились по поводу “Единой России”. Я думаю, это не так. Достаточно много людей апатичных, нейтральных или рассматривающих “Единую Россию” как меньшую из зол. Так что, я думаю, что в данном случае журналисты погнались за хайпом, а социологи с радостью подсунули им такую возможность. «Левада-центр» в этом смысле в последнее время особенно успешно создаёт информационные поводы зачастую из ничего», - отметил политолог.

В то же время Константин Калачёв подтвердил снижение рейтинга партии.

«Совершенно очевидно, что рейтинги партии в последнее время снижались, а антирейтинг рос, но чтобы говорить серьёзно о проблеме единороссов, о том, каковы перспективы партии, количественных опросов недостаточно. Это должно быть количественное и качественное исследование. Нужно копнуть глубже, чтобы понять причину падения рейтинга. Можно, конечно, по верхам пробежаться и сказать об общем ухудшении ситуации, которая переносится на партию руководства. Это будет правдой. Понятно, что если социально-экономическая ситуация в стране не будет улучшаться, то и рейтингу расти не с чего», - считает эксперт.

Опрос о деятельности партии проводился с 22 по 28 ноября 2018 года. В нём приняли участие 1600 человек, возраст которых превышает 18 лет. Среди респондентов были как жители городов, так и население сёл. Всего опрошены жители 136 населённых пунктов в 52 субъектах РФ.