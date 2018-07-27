Политолог: Дело о протестах в Армении подорвет имидж ОДКБ

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В эфире НСН политический обозреватель Айк Халатян рассказал об уголовном преследовании генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в Армении.

Генеральный секретарю Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову предъявили обвинения в попытке свержения конституционного строя Армении по делу о разгоне протестов в стране в 2008 году. В то время он занимал должность начальника ереванского гарнизона вооруженных сил страны. Сам генсек ОДКБ не признал свою вину, сообщает «Sputnik Армения».

Армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН отметил, что обвинения стоит рассматривать, прежде всего, в отношении крупного военного чиновника Армении, однако на имидже ОДКБ уголовное преследование также может сказаться.

Напомним, аналогичные обвинения ранее были выдвинуты в адрес бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, а так же экс-министра обороны страны Микаела Арутюняна.

«Хачатурова привлекают не в качестве Генсека ОДКБ, а как начальника ереванского гарнизона в дни мартовских событий 2008 года. У подавляющего большинства людей в Армении отношение к нему, как к видному деятелю армянской военной верхушки. Интересно то, что новые власти страны решили привлечь Хачатурова к ответственности, несмотря на его нынешнюю должность. Не исключено, что аналогичное обвинение будет выдвинуто в адрес начальника Генерального штаба Вооруженных сил [Артака Давтяна] . Это нужно рассматривать как часть общего дела, а не как отношение к ОДКБ. Вопрос еще в том, как на это отреагирует Россия, ведь скандал невольно затрагивает имидж организации», - сказал политолог.

Напомним, волна протестов прокатилась по Армении после президентских выборов в 2008 году. Участники митингов протестовали против победы Сержа Саргсяна. Жертвами столкновений митингующих с силовиками стали 10 человек, более 200 пострадали.

Ранее в эфире НСН директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян заявил, что уголовное преследование в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна следует воспринимать как продолжение «политического транзита власти».