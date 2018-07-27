Политолог: Экс-президент Армении Кочарян попал под чистки новой власти

Фото: vesti.az

В эфире НСН Александр Искандарян рассказал, с чем связаны обвинения в свержении конституционного строя в адрес второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя. Второго президента страны, который занимал этот пост с 1998 по 2008 год, привлекли в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года, сообщает Sputnik Армения. В суд также представлено ходатайство об аресте Кочаряна.



В эфире НСН директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян отметил, что бывший президент Армении и спустя 10 лет воспринимается в обществе «как фигура отрицательная». «Это наблюдается в официальных дискурсах, в соцсетях, СМИ. Особенно после случившегося транзита власти. Серж Саргсян воспринимается как наследник Роберта Кочаряна. Это была та самая власть, которую свергли», - отметил Искандарян.

Напомним, в апреле этого года премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых акций протеста. Его преемником стал лидер протестующих Никол Пашинян, который заявил о готовности вести с Баку переговоры о статусе Нагорного Карабаха.

Уголовное преследование в отношении Корчаряна следует воспринимать как продолжение «политического транзита власти», считает Александр Искандарян.

«То, что происходит сейчас с многочисленными судебными делами, которые сейчас возникают – это преследование людей, которые имеют хоть какое-то отношение к предыдущей власти. Судебное преследование Роберта Кочаряна несет на себе, в том числе, политическую составляющую. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я не думаю, что у него [Кочаряна] есть серьезное влияние в стране. После того, что случилось в апреле-мае, наблюдается некая эйфория. Присутствует массовая поддержка новых властей, и серьезные митинги против них, я думаю, не сможет собрать никто. Тем более, человек, который был президентом 10 лет назад», - подчеркнул собеседник НСН.

Отметим, что ранее экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого по этому делу и объявлен в розыск. Волна проектов в 2008-м году прокатилась по Армении после президентских выборов, победу на которых одержал Серж Саргсян. Участники акции были не согласны с итогами голосования, пишут «Известия». Жертвами столкновений между протестующими и силовиками стали 10 человек, пострадали около 200.

Кочаряна обвиняют в нарушении статьи конституции страны, в которой, в частности, говорится о том, что вооруженные силы Армении в гражданских вопросах должны сохранять нейтралитет. Ранее Специальная следственная служба Армении прекратила уголовное преследование по статье о массовых беспорядках в отношении Никола Пашиняна и ряда его сторонников, отмечает RT.