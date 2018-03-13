Политолог: Дебаты превратились в низкопробное ток-шоу

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Эксперт в эфире НСН объяснил, почему зрителям не нравятся политические дебаты кандидатов в президенты РФ.

Кандидаты в президенты РФ вновь выразили недовольство форматами дебатов, которые проходят с конца февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский своё негодование таким видом агитации направил на ЦИК. Ранее возмущение по поводу формата дебатов неоднократно высказывали тележурналистка Ксения Собчак, глава либерал-демократов, называя происходящее «школьным уроком», а кандидат от КПРФ Павел Грудинин и вовсе покинул студию, не дождавшись окончания.

Интересно, что дебаты пришлись не по вкусу не только политикам, которые ведут борьбу за президентское кресло, но и избирателям. Так, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире НСН заявил, что люди таким форматом «наелись».

«На мой взгляд, дебаты - инородный жанр, который у нас не вполне прижился. Тем не менее, в законе это есть, поэтому нужно выполнять. Качество организации на телеканалах сильно отличается. Самые интересные дебаты на России-1 у господина Соловьёва и то, их рейтинг падает, потому что всё зависит не столько от организаторов, сколько от самих участников. Они упорно пытаются превратить телевизионные дебаты в очередное политическое ток-шоу самого невысокого уровня, когда кто-то в эфире обливает водой, дерётся, упражняется в том, кто кого перекричит. Всего этого люди наелись на телевизионных шоу на разных каналах, там тоже резко падает рейтинг программ. Дебаты превращаются в подобные вещи стараниями самих участников», - отметил политолог.

По словам Алексея Мартынова, чтобы повысить популярность дебатов, нужно учесть мнение избирателей.

«Мне не нравится формат дебатов, он явно “не о том” и “не про то”. Должна быть какая-то иная форма. Какая - я не знаю. Для этого нужно, видимо, исследовать этот вопрос, провести опросы среди телезрителей, избирателей. Это серьёзное дело», - заключил в эфире НСН Мартынов.

Напомним, 18 марта в России пройдут выборы президента России. Сейчас на этот пост претендуют восемь человек. Среди них – действующий президент РФ Владимир Путин, тележурналистка Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и другие.