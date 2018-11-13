Стрелков рассказал, в каком случае Россия может исчезнуть из истории

США заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе, поскольку используют её в личных интересах. Об этом во время брифинга в НСН рассказал бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков.

«Этот конфликт даёт повод США постоянно вмешиваться во внутренние дела РФ и Украины. Они используют гражданскую войну на Донбассе в своих интересах. Санкции будут, пока не добьются той капитуляции Кремля, на которую они рассчитывают. А они рассчитывают на сдачу Донбасса, Крыма и выплату репараций», - отметил экс-глава военного ведомства ДНР.

По словам Игоря Стрелкова, если Россия не будет воссоединена, то её ждёт дальнейшее дробление.

«Как бы я критически ни относился к деятельности Кремля, в 2014 году был сделан шаг в единственно верном направлении. Россия должна быть воссоединена, если она хочет остаться в истории в будущем. В противном случае нас ждёт случай дальнейшего дробления. В Кремле совершали воссоединение с Крымом и другие действия на Украине, исходя не из национальных задач, а из своих мелких корыстных и непродуманных хотелок», - заключил Стрелков.

Напомним, в 2014 году на Украине произошёл государственный переворот. В Донбассе и в Крыму не признали новую власть. По итогам референдума, Крым воссоединился с РФ.

11 ноября в ДНР прошли выборы главы республики. Победу одержал Денис Пушилин, что Игорь Стрелков посчитал издевательством над народом ДНР и ополчения. Такое мнение он выразил во время брифинга в НСН 13 ноября.