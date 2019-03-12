Планы «Газпрома» посчитали слишком амбициозными

Директор Фонда энергетического развития в беседе с НСН засомневался, что транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят в 2020 году.

«Газпром экспорт» направил Болгарии официальное письмо с уведомлением о прекращении транзита российского газа по Трансбалканскому коридору с января 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Болгарии Теменужку Петкову. На смену этому маршруту должна прийти вторая нитка «Турецкого потока».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил сомнение, что «Газпром» уложится до 2020 года.

«Для того чтобы прекратить транзит по Трансбалканскому газопроводу из Украины, необходимо построить вторую нитку «Турецкого потока», которая как раз бы и обеспечивала потребности этого направления. Я не уверен, что к этому времени удастся этот проект реализовать», - сказал Пикин.

Аналитик пояснил, что теоретически это возможно, если использовать ресурсы первой ветки газопровода на территории Турции, которая сейчас переживает «не лучшие времена».

Теменужка Петкова отметила, София оставляет за собой право обратиться в арбитраж с целью взыскания с «Газпрома» транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года, передает РИА Новости со ссылкой на заявления министра. Случится это лишь в том случае, если вторая нитка «Турецкого потока» по каким-либо причинам обойдет стороной Болгарию.

«Турецкий поток» - проект газопровода из России в Турцию через Черное море. Первая нитка в год предназначена для турецких потребителей, вторая пойдет через Болгарию в Сербию и Венгрию. Первую нитку планируется ввести в эксплуатацию к концу текущего года.

