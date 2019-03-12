Планы «Газпрома» посчитали слишком амбициозными

«Газпром экспорт» направил Болгарии официальное письмо с уведомлением о прекращении транзита российского газа по Трансбалканскому коридору с января 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Болгарии Теменужку Петкову. На смену этому маршруту должна прийти вторая нитка «Турецкого потока».
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил сомнение, что «Газпром» уложится до 2020 года.
«Для того чтобы прекратить транзит по Трансбалканскому газопроводу из Украины, необходимо построить вторую нитку «Турецкого потока», которая как раз бы и обеспечивала потребности этого направления. Я не уверен, что к этому времени удастся этот проект реализовать», - сказал Пикин.
Теменужка Петкова отметила, София оставляет за собой право обратиться в арбитраж с целью взыскания с «Газпрома» транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года, передает РИА Новости со ссылкой на заявления министра. Случится это лишь в том случае, если вторая нитка «Турецкого потока» по каким-либо причинам обойдет стороной Болгарию.
«Турецкий поток» - проект газопровода из России в Турцию через Черное море. Первая нитка в год предназначена для турецких потребителей, вторая пойдет через Болгарию в Сербию и Венгрию. Первую нитку планируется ввести в эксплуатацию к концу текущего года.