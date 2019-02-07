Петербург - для петербуржцев. Шевченко не советуют баллотироваться в градоначальники

Депутат питерского заксобрания в эфире НСН рассказал, кого бы хотел видеть главой города на Неве.

Журналист Максим Шевченко готов участвовать в губернаторских выборах в Петербурге, которые пройдут в сентябре. Об этом общественный деятель заявил в комментарии 78.ru. «Я не отрицаю. Если сложится ситуация, то мне есть, что предложить великому городу»,— заявил Шевченко, который с сентября прошлого года является депутатом Законодательного собрания Владимирской области VII созыва. Он также член и руководитель фракции КПРФ.

Депутат питерского заксобрания Максим Резник обсудил с НСН кандидатуру Шевченко на пост главы Петербурга.

«Коммунисты не очень популярны в Санкт-Петербурге по сравнению с общероссийской поддержкой, Петербург более демократический город. Максим Шевченко – яркий человек, но еще не ясно, будет ли КПРФ его выдвигать. Мне кажется, губернатором Петербурга должен быть человек, связанный с Петербургом. Мне ближе позиция Алексея Навального, который сказал, что как москвич, он считает неправильным и нечестным по отношению к москвичам и петербуржцам выдвигать свою кандидатуру, несмотря на то, что у него здесь есть своя поддержка, которая, думаю, не меньше, чем у Максима Шевченко», - предположил он.

Петербуржцы будут выбирать градоначальника 8 сентября 2019 года в единый день голосования. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. На его место пришёл Александр Беглов.