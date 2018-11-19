Эксперт: Отказ «Роснефти» от торгов не поддаётся логике

Глава Фонда энергетического развития прокомментировал в эфире НСН возвращение на биржу.

«Роснефть» возобновила продажу моторного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, после временного ухода с торгов на прошлой неделе. Пока она заключает небольшие адресные сделки, т.е. с другими вертикально-интегрированными компаниями, передаёт ТАСС. Однако даже небольшие предложения от «Роснефти» всё равно изменили ситуацию на бирже, отмечают эксперты. Пока бензин марки Аи-92 в ходе торгов дорожает на 2,16% - до 50 тысяч, 650 рублей за тонну, зимнее дизельное топливо - на 0,6%, до 56,4 тысячи рублей за тонну.

Ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что компания хочет добиться прозрачности сделок и рыночного ценообразования. Он назвал «возмутительной» ситуацию, когда частные перекупщики, например, независимые АЗС, покупают на бирже объемы бензина, которые значительно превышают потребности их автозаправочных станций. Представитель «Роснефти» призвал разобраться с независимыми сетями АЗС, которые могут представлять собой структуры с огромным количеством посредников, манипулирующих рынком.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН назвал странным объяснение «Роснефти», что она хотела наказать спекулянтов путём устранения от торгов.

«Способ наказания с помощью увода объёмов, мягко говоря, спорный и непонятный, поскольку это гарантированно приводит к росту цен. Тем более, что соглашение с правительством, подписанное нефтяными компаниями, как раз направлено на сдерживание цен, а не на увеличение. Если какая-то из сторон не выполняет данное соглашение, страдают все нефтяные компании. Сейчас на заправки идёт топливо, которое было разыграно на торгах ещё месяц назад. Если на бирже возникает длительный период снижения предложения, это быстро приводит к росту цен. Поэтому возвращение «Роснефти» на рынок вполне логично, иначе мы бы увидели очень серьёзный скачок цен», - отметил собеседник НСН.

Сергей Пикин также отметил, что временный уход «Роснефти» с биржи предполагает только два логических объяснения.

«Во-первых, эти объёмы могли быть перенаправлены с биржи на прямые поставки – либо своим собственным АЗС, либо по прямым договорам другим компаниям. Во втором варианте эти объёмы могли пойти на экспорт. Если предположить что-то ещё, то это настолько интересное, что уже не поддаётся экономическому анализу», - подчеркнул эксперт.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил сегодня, что «Роснефть» представила предложения по корректировке работы Санкт-Петербургской биржи. Глава Минэнерго назвал их разумными. Они проработаны Федеральной антимонопольной службой и Центральным банком и направлены в кабинет министров. Кроме того, по словам Новака, обсуждаются предложения по рынку нефтепродуктов по поручению вице-премьера Дмитрия Козака. На прошлой неделе ФАС совместно с ЦБ и Санкт-Петербургской биржей представили правительству предложения по ужесточению правил функционирования трейдеров на торгах нефтепродуктами.