Орджоникидзе: Позиция ЕС по Крыму не повлияет на выборы президента

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Экс-замгенерального секретаря ООН заявил НСН, что слова Могерини о непризнании выборов на полуострове стали предсказуемой констатацией позиции ЕС.

Евросоюз не признает итоги выборов российского президента на территории Крыма. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, пишет «РИА Новости». Также она добавила, что в ЕС будут призывать к уважению прав людей, проживающих на территории полуострова.

Экс-замгенерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН заявил, что слова Могерини не способны повлиять ни на политическую ситуацию в России, ни на принадлежность Крыма.

«Никак это не может повлиять. Это констатация позиции Евросоюза и всё. А то, что Крым останется на территории России, они прекрасно знают. Это вопрос мы не обсуждаем, да и они не обсуждают с нами в двустороннем плане. А это констатация, им надо было что-то сказать Порошенко, вот она и сказала», — сказал Орджоникидзе.

Напомним, что выборы главы государства впервые пройдут в Крыму после присоединения полуострова к России. 18 марта в стране пройдёт единый день голосования, в бюллетене представлены 8 кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).