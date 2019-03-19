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Политика

Акаев: Отставка Назарбаева - мудрый шаг

19 Марта 2019 в 16:49
Акаев: Отставка Назарбаева - мудрый шаг
Подавший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал мудрый шаг, считает бывший президент Киргизии Аскар Акаев.

Подавший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал мудрый шаг. Об этом в эфире НСН заявил бывший президент Киргизии Аскар Акаев (слушайте аудио).

«Полагаю, это было ожидаемое событие. Он в возрасте. Если учесть что он еще с 1985 года был председателем совета министров Казахстана, то он руководил республикой почти 35 лет. Таким образом, он открывает дорогу новым кадрам. Я думаю, что это мудрый шаг. А запомнится он как мудрый руководитель, который стоял у истоков казахской суверенной государственности. При нем Казахстан завоевал авторитет во всем мире. Я думаю, что его деятельность запомнится как весьма плодотворная», - сказал политик.

Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана. Об этом он сообщил в прямом эфире в специальном обращении к нации.

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