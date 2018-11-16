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Политика

Окно в Донбасс откроет Киев. Экс-депутат Рады заявил о шансе разрешить конфликт

16 Ноября 2018 в 16:06
Окно в Донбасс откроет Киев. Экс-депутат Рады заявил о шансе разрешить конфликт

Спиридон Килинкаров заявил НСН, что парламентские выборы в Украине сыграют большую роль, чем президентские.

Решение конфликта в Донбассе станет возможным только после завершения выборов в Украине. К такому выводу пришёл в пресс-центре НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров. Он подчеркнул, что более важную роль здесь сыграют даже не выборы главы государства, а парламентские.

«Хотелось бы, чтобы многое изменилось. Большие надежды возлагаются на предстоящие выборы [в Украине]. Есть маленький шанс, что после завершения цикла выборов в Украине откроется окно возможностей. Кто и как им воспользуется, вопрос риторический. И если ранжировать выборы парламентские и президентские, я даже думаю, что ключевой вопрос, каким будет украинский парламент», — заметил экс-депутат Рады.

Напомним, выборы в Украине должны состояться в 2019 году. Ранее выборы прошли в ДНР и ЛНР. Спиридон Килинкаров заявил в эфире НСН, что эти выборы глав непризнанных республик не способны оказать хоть какое-то влияние на процесс выполнения минских соглашений.

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