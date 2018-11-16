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Политика

Экс-депутат Рады: Выборы в Донбассе не повлияют на минский процесс

16 Ноября 2018 в 15:35
Экс-депутат Рады: Выборы в Донбассе не повлияют на минский процесс

Спиридон Килинкаров заявил НСН, что украинская власть не готова к урегулированию конфликта.

Прошедшие в непризнанных республиках ДНР и ЛНР выборы глав не окажут никакого влияния на переговорный процесс в Минске. Об этом заявил в пресс-центре НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров. По его мнению, процессу урегулирования конфликта препятствует неготовность украинской власти к поиску решения.

«Обсуждать процесс выборов на Донбассе контрпродуктивно, потому что событие уже состоялось. Изначально было понятно, что никто эти выборы не признает, и они никак не повлияют на минский процесс. Никто из Украинских политиков на сегодняшний день не готов садиться за стол переговоров. И вопрос не в результатах выборов, там более глубинные причины», — заявил Килинкаров.

Напомним, в ходе выборов в Донбассе в Донецке победу одержал Денис Пушилин с 60,85% голосов, а в Луганске – Леонид Пасечник с 68,3%. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США итоги выборов не признали.

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