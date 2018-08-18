Рар: Способы обхода санкций Путин и Меркель обсудят без посторонних

РИА Новости

Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, чего ждут в Германии от встречи Путина и Меркель.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Германию на встречу с канцлером страны Ангелой Меркель. В Берлин российский лидер прилетел из Австрии, где погулял на свадьбе у министра иностранных дел Карин Кнайсль, а после уже в аэропорту Граца переговорил с канцлером страны Себастьяном Курцем.

Как рассказал в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар, встречу Путина и Меркель в Германии в целом воспринимают положительно и с нетерпением ждут.

«Есть отдельные газеты, которые настроены критически против России, которые предупреждают Меркель, чтобы она ни в коем случае не заключала с Россией «пакт против Америки». Но в основном комментарии политиков нейтральные, взвешенные. Все понимают, что лидерам России Германии нужно встретиться и есть о чем поговорить», - заявил собеседник агентства.

Немецкую сторону очень интересует «сирийский вопрос». Если Россия сможет предложить какие-то гуманистические проекты в Сирии, Германия это обязательно поддержит.

«Во всяком случае, об этом местная пресса пишет предельно положительно», - отметил Рар.

Другим важным вопросом переговоров станет Украина. Хотя, по мнению политолога, на этом направлении «прорыва» ждать не стоит.

«По Украине никто не знает, что делать. На Западе многие политики и средства массовой информации заявляют, что Россия нарушает Минские договоренности, хотя на самом деле, это Украина не дает автономию Донбассу. Тут, конечно, сдвигов никаких не будет, но все надеются, что переговоры положительно повлияют на ситуацию», - сказал эксперт.

Еще одним пунктом переговоров станут американские санкции против российских и немецких компаний за сотрудничество в энергетической области, а именно, пути и способы нейтрализации наложенных Вашингтоном ограничений. Но этот вопрос будет обсуждаться в закрытом режиме, уверен политолог.

«Обязательно обсудят «Северный поток-2». Германии понятно, что он будет построен. И если Россия согласится с тем, чтобы какая-то часть российского газа шла на Запад через Украину, Берлин даст газопроводу «зеленый свет», - заключил Александр Рар.

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявлял НСН, что ждать каких-то практических результатов от встречи Меркель и Путина не стоит.