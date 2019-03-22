Один против всех. Как Трамп дразнит арабский мир

Мировое сообщество осудило заявление Трампа о признании права Израиля на Голанские высоты.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По его словам, эта территория позволит повысить безопасность Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявление главы Белого дома отважным.

В ответ Евросоюз заявил, что не будет признавать Голанские высоты частью Израиля, несмотря на позицию США. «Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля», — сказала представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич. Она напомнила, что Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии, а Израиль территории Израиль оккупировал.

Действия США осудила и Турция. Пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын заявил, что США пытается легализовать незаконные действия оккупировавшего палестинские земли Израиля, тем самым разжигая конфликт между странами.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН отметил, что у Тель-Авива нет притязаний к части территорий, принадлежащих Сирии. По его словам, в первую очередь страны заинтересованы в спокойной границе.

«Начиная с 1974 года, с момента прекращения огня, и до начала гражданской войны в Сирии семь лет назад сирийская граница была у нас самой спокойной. Не то, что террорист, ни один волк через неё не прошёл. Я думаю, что с момента возвращения Асада на юг, у нас нет никаких территориальных притязаний к той части Голанских высот, которые относятся к Сирии. Он заинтересован в спокойствии, и мы тоже», - подчеркнул Векслер.

Между тем в России заявили о жесткой позиции по отношению к Голанским высотам. Сенатор Олег Морозов заявил, что Москва категорически против признания территорий за Израилем. «Трамп усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир», - подчеркнул член Совфеда.

Ранее президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство из Тель-Авива. Церемония открытия прошла в мае 2018 года. Однако большинство стран мира выступают за то, чтобы этот вопрос был решен в ходе диалога между израильтянами и палестинцами.