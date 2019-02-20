Ну как тут без оваций… Итоги послания Путина Федеральному собранию

20 февраля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Поддержка семьи, борьба с бедностью, доплаты пенсионерам, доступная современная медпомощь, современная школа, вопросы экологии составили социальный блок послания президента Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил минувшим днем в Гостином дворе. В числе предложенных мер – льготы по ипотеке многодетным и поддержка индивидуального жилищного строительства, ипотечные каникулы, рост детских пособий, подъемные для врачей и учителей в регионах. Глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов уже оценил реализацию названных президентом мер поддержки в 100-120 млрд рублей ежегодно. Средства на это, по его словам, будут выделены из бюджета.

Вернуть инфляцию в целевые показатели, разработать программу развития инфраструктуры цифровой экономики, навести порядок на рынке микрокредитования, отказаться от всего, что мешает свободе предпринимательства, пересмотреть поводы для заключения под стражу при расследовании экономических преступлений – эти поручения прозвучали во время оглашения экономического блока президентского послания. «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй», - указал Владимир Путин, отметив, что уже обращал внимание на эту проблему в одном из предыдущих посланий, однако «ситуация не сильно изменилась».

Коснулся Владимир Путин и успехов в создании новых типов вооружений. Началось серийное производство комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. В этом году им будет оснащён первый полк РВСН. Проводится цикл испытаний тяжёлой межконтинентальной ракеты «Сармат». Успешно проходит испытания крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник», а также подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат «Посейдон». Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель этого беспилотного комплекса.

Говоря о внешней политике России, Владимир Путин заверил, что страна хочет иметь дружеские отношения с США, но равноправные. Москва готова к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будет, - сказал Путин. По его словам, Россия не станет первой размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из Договора о РСМД. Однако в случае такого шага со стороны США последует зеркальный ответ, - предупредил Путин. А, кроме того, «Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов».

Ну как тут без оваций…

Всеволод Нерознак