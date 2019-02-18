Новые вызовы и падение рейтингов. Политолог о причинах политического KPI

Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН рассказал о минусах новой системы для губернаторов регионов и их замов.

В Кремле сделали общей систему KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели деятельности). В ноябре его было решено ввести для губернаторов, — теперь то же самое вводится и для их замов по внутренней политике. Оценивать будут уровень доверия к президенту и губернаторам; вводятся и KPI по выборам. Об этом было объявлено на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 14 по 16 февраля. Проинформировал участников семинара об этом курирующий внутреннюю политику первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН назвал эту меру следствием новых вызовов, которые стоят перед российскими властями сегодня.

«Совершенно очевидно, что сейчас Кремль столкнулся с новыми вызовами и угрозами. Падение рейтинга власти отмечают все социологические службы. Для Кремля очень важно разработать тему мотивации для вице-губернаторов по внутренней политике, а также для губернаторов регионов систему мотивации, которая заставила бы воспринимать рейтинги первого лица как безусловный приоритет. Об этом уже много говорилось, нововведение здесь только, пожалуй, KPI по выборам. Единая общая система создает новый инструментарий для оценки деятельности для последующих поощрений или, наоборот, наказаний вплоть до увольнения. Общая цель – это увеличение доверия к власти в условиях непростой экономической ситуации, в условиях кризиса, когда еще долго не будет заживать рана пенсионной реформы», - сообщил он.

Собеседник НСН отметил, что новая система нужна для более эффективного выполнения задач, зачастую губернаторы могут оберегать рейтинг президента ценой падения своего.

«Но иногда губернаторы играют роль политического громоотвода. Есть регионы, где после пенсионной реформы рейтинг губернаторов просел, а рейтинг президента остался на месте. Но Кремль, как говорится, обжегся на молоке и теперь дует на воду. На последнем голосовании конфуз, когда действующий глава проигрывает кандидату со стороны, случился в 4 регионах, им очень хочется избежать подобной ситуации в будущем. Но это странно. Выборы должны быть не только инструментом консервации существующего порядка вещей, но и инструментом перемен, движения во власти новых людей, надо развивать конкуренцию на выборах», - заявил он.

Эксперт назвал и побочный эффект этого решения. По его мнению, не исключены попытки губернаторов достигать необходимого показателя любыми методами.

«Исполнительная власть будет пытаться нагнать нужные показатели любыми способами, что может привести к очередным скандалам и падению доверия к выборам. Демократический подход к оценке людей, занимающихся политикой, не всегда уместен. KPI по выборам мне кажется очень странным. Получение результатов на выборах станет самоцелью. Показатель социально-экономического развития не всегда соотносится с рейтингом главы региона. Поэтому отмечу, что нововведение интересное, но некоторые детали вызывают настороженность», - подытожил политолог.

KPI по выборам, как предполагается, будет включать следующие критерии: результат кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, легитимность выборов, уровень явки. Задача на выборах губернаторов — уверенная победа кандидата от власти в первом туре. Явка на выборах не должна быть низкой — на губернаторских кампаниях в среднем не менее 30%, отмечает источник РБК.